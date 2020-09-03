Валюта подорожчала в обмінниках: курс долара і євро в четвер

У четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,23 коп. до 27,7688 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,12 коп. до 27,4929 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 2 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро знизився на 11,51 коп. до 32,3179 UAH / EUR, курс продажу знизився на 15,65 коп. до 32,8876 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,4929 27,7688 32,3179 32,8876 3,33 3,86 Максимальний 27,6300 28,0000 32,5500 33,3900 3,68 5,00 мінімальний 27,2500 27,6600 32,0000 32,6500 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив встановлюваний ним на 3 вересня курс на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Також ми писали, яким буде курс долара в перший тиждень осені . За словами аналітика, готівковий долар буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

Крім того, курс долара в 2020 році буде зростати: експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн/$ фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини