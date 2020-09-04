Українці продовжують здавати валюту

У той час як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,80 коп. , що встановлюється ним на до понеділка, на 4-6 вересня, в серпні населення України продало валюти на 151,2 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться в звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в серпні чистий продаж валюти населенням перевищила купівлю.

У серпні населення продало 1 447,8 млн доларів і купило 1 296,6 млн доларів.

Всього з початку року населення продало на 1 121,4 млн доларів більше, ніж купило.

У 2019 населення продало валюти на 177 млн ​​доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

В середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Однак фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

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