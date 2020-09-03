підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 20:51 8
Суспільство 2020-09-03T23:15:02+03:00
Українські Новини
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі

Ольга Фандорина
Харківська область, надзвичайна ситуація, пожежа в Харківській області
Лісова пожежа. Фото: ДСНС
Лісова пожежа. Фото: ДСНС

Через масштабну пожежу, яка почалася на території Дворічанського лісництва в Харківській області, було оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер

Відповідне рішення у четвер, 3 вересня, прийняла Харківська регіональна комісія з питань техногенної і екологічної безпеки.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло",— повідомив Кучер.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як  пожежа в Харківській області повністю знищила одне село, рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпекуи в південній частині, східних, центральних та більшості районів Сумської та Хмельницької областей.

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на четвер. Найспекотніше буде на півдні, в центральних і східних областях. Температура повітря підніметься до +36 градусів. 


Крім того,  синоптик дав прогноз погоди на всю осінь. Осінь в Україні в 2020 році буде дощовою і холодною, а перший сніг і морози слід чекати вже в жовтні.

Більше новин про: Харківська область надзвичайна ситуація пожежа в Харківській області

Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років
Новини
Євросоюз може ввести санкції проти РФ через отруєння Навального 22:59
Через коронавірус у директора в Тернопільській області школу закрили на карантин 22:15
Українські заробітчани масово повертаються в Польщу 21:50
Курс гривні на міжбанку знову знижується 21:34
Через вибух Торецьк залишився без світла: знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод і насосну станцію 21:21
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok