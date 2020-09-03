У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі

Через масштабну пожежу, яка почалася на території Дворічанського лісництва в Харківській області , було оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер

Відповідне рішення у четвер, 3 вересня, прийняла Харківська регіональна комісія з питань техногенної і екологічної безпеки.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло",— повідомив Кучер.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як пожежа в Харківській області повністю знищила одне село, рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпекуи в південній частині, східних, центральних та більшості районів Сумської та Хмельницької областей.

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на четвер. Найспекотніше буде на півдні, в центральних і східних областях. Температура повітря підніметься до +36 градусів.



Крім того, синоптик дав прогноз погоди на всю осінь. Осінь в Україні в 2020 році буде дощовою і холодною, а перший сніг і морози слід чекати вже в жовтні.

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