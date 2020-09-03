Гривня знову просіла в ціні. Курс валют на 3 вересня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD, який встановлений ним на четвер, 3 вересня .

Про це йдеться в повідомленні Національний банк України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,9059 1 долар США 27,6428 1 швейцарський франк 30,3650 10 ієн 2,6041 10 російських рублів 3,7254 1 євро 32,7996

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 8 коп. в середу знизився на 4 коп. до 27,66 UAH / USD.

Також ми писали, яким буде курс долара в перший тиждень осені . За словами аналітика, готівковий долар буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

Крім того, курс долара в 2020 році буде зростати. Експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн / $ фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

Міністр фінансів також розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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