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03 вересня 2020, четвер, 05:45 7
Фінанси 2020-09-03T06:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня знову просіла в ціні. Курс валют на 3 вересня

Гривня знову просіла в ціні. Курс валют на 3 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс долара до гривні
Гривня
Гривня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD, який встановлений ним на четвер, 3 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Національний банк України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,9059
1 долар США 27,6428
1 швейцарський франк 30,3650
10 ієн 2,6041
10 російських рублів 3,7254
1 євро 32,7996

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 8 коп. в середу знизився на 4 коп. до 27,66 UAH / USD.

Також ми писали,  яким буде курс долара в перший тиждень осені . За словами аналітика, готівковий долар буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

Крім того, курс долара в 2020 році буде зростати. Експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн / $ фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

Міністр фінансів також розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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