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03 вересня 2020, четвер, 16:25 7
Транспорт 2020-09-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Авіакомпанія airBaltic відкриє прямий рейс з Вільнюса до Києва

Авіакомпанія airBaltic відкриє прямий рейс з Вільнюса до Києва

Александр Савич
авіарейси, AirBaltic, Київ-Вільнюс
AirBaltic. Фото: airbaltic.com
AirBaltic. Фото: airbaltic.com

Аавіакомпанія airBaltic планує відкрити прямий рейс з Вільнюса в Києві вже в жовтні цього року після того, як стало відомо про відкриттям лоукостом Wizz Air рейсів до Чехії з Києва і Львова. Про це повідомляє Avianews.

Польоти будуть виконуватися 3 рази на тиждень. Перший виліт з Вільнюса до Києва запланований на 6 жовтня.

З Вільнюса рейс відбуватиме о 06:55, а повертатися назад з Києва о 9:10. Час польоту становитиме 1 годину 20 хвилин.

Мінімальна ціна квитка з Вільнюса до Києва становитиме 20 євро в одну сторону, а з Києва до Вільнюса - 28 євро.

З цього мінімальним тарифом, який називається "Green", пасажир може перевезти тільки до 8 кг ручної поклажі.

Також цей тариф не передбачає повернення квитків, але дозволяє вносити зміни в квиток без штрафів з доплатою різниці в ціні.

Як повідомляли Українські Новини, через конфлікт з профспілкою Wizz Air може закрити свою базу в Києві.

Також авіакомпанія SkyUp ввела платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах з 1 вересня.

Крім того, міжнародні авіаперевезення зможуть повернутися до показників, які спостерігалися до пандемії COVID-19, тільки в 2024 році .

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