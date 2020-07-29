Авіакомпанії готуються до повного відновлення перельотів не раніше ніж з 2024 року

На тлі пандемії коронавірусу світові авіакомпанії готуються до більш повільного відновлення пасажирських авіаперевезень. до показників, що спостерігалися до пандемії COVID-19, міжнародні авіаперевезення зможуть повернутися тільки з 2024 року.

Про це на пресконференції заявив головний економіст IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту) Брайан Пірс, пише DW.

За словами Пірса, прогноз залежить від того, як країни зможуть контролювати вірус".

У червні цього року авіакомпанії перевезли на 86,5% менше людей, ніж у червні минулого року, а в травні - на 91% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, цілком можливо, що ділові поїздки більше ніколи не досягнуть докризового рівня. Багато компаній вже оголосили, що в майбутньому їх співробітники будуть менше подорожувати, а натомість проводити більше відеоконференцій.

Пірс зазначив, що для багатьох авіакомпаній пасажири бізнес-класу були основним джерелом доходу. Тепер, щоб обслуговувати деякі маршрути, літакам на далекомагістральних маршрутах доведеться перевозити більше вантажу.

Як повідомляли Українські Новини, половину співробітників аеропорту "Київ" звільнять через кризу. Крім того, МЗС може заборонити продавати українцям квитки в країни, куди їм не можна їхати.