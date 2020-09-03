За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років

Верховна Рада ввела позбавлення волі на 5-7 років та збільшила штраф з 2,5-4,2 тис. гривень до 17-20,4 тис. гривень за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номерного знака транспортного засобу, яким незаконно заволоділи в той час, як водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.

За прийняття законопроєкту №3301 в цілому проголосували 309 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом вносяться зміни до ст.290 Кримінального кодексу і передбачається, що за незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізацію, а також за створення або утримання місць, в яких здійснюється приховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів накладається штраф від 17 тис. до 20,4 тис. гривень (1 000-1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або передбачається обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Також законопроєктом в ст.289 Кримінального кодексу замінюються слова "завдали значних матеріальних збитків" на "вчинені у значних розмірах" і "здійснені у великих розмірах".

Як повідомляли Українські новини, за липень і серпень київських автомобілістів оштрафували на 2,7 млн гривень за неправильну парковку .

Також в липні стало відомо, що за автомобільний номер з бажаної комбінацією доведеться платити до 30 тис. гривень .

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