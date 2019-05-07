Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд

У Міністерстві інфраструктури України в рамках виконання угоди про Асоціацію з ЄС запропонували з 2022 року відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів. Відповідний проект закону був опублікований на сайт відомстві у понеділок, 6 травня.

Зазначається, що документ передбачає перший техогляд приватних автомобілів через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки, пише "Страна".

До 1 січня 2022 року перевірка автомобілів на придатність до експлуатації буде проводитися тільки у випадку реєстрації або перереєстрації, зміни власника, зміни систем або їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху, або виїзду за кордон (до 1 січня 2022 року - добровільно, а з 1 січня 2022 року - в обов'язковому порядку).

Для таксі та комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації.

Передбачається, що контроль за дотриманням зазначених вимог на вулично-дорожній мережі буде здійснювати Нацполіція, проте проведення техогляду буде віддано ринку з формуванням ним ринкових цін.

"Чинна редакція закону "Про дорожній рух" не передбачає обов'язкового технічного контролю стану транспортних засобів для фізичних осіб, які використовують такі транспортні засоби у власних потребах. Положення закону не відповідають сучасним вимогам стандартів безпеки дорожнього руху, а тому мають бути переглянуті шляхом запровадження прозорої та доступної системи періодичних перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації згідно з Директивою 2014/45/ЄС", - наголошується в документах до законопроекту.

Він також передбачає збільшення штрафу за несвоєчасне проходження техогляду з 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, відповідно до законопроекту транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж дев'ять або перевезення вантажів автомобілем масою понад 3,5 тонн мають бути обладнані тахографами (контрольний пристрій, призначений для реєстрації швидкості, режиму праці, відпочинку водіїв та членів екіпажу).

У відповідності з пропозиціями, перевізники на міжнародних рейсах мають поставити пристрої для обмеження швидкості до 1 липня 2019 року, а на внутрішніх перевезеннях, – до 1 січня 2020 року.

В документах до законопроекту зазначається з посиланням на дані Держстату, що автомобільна транспортна система України нараховує понад 9,2 млн транспортних засобів, у тому числі: 6,9 млн легкових автомобілів, 250 тис. автобусів, 1,3 млн вантажних автомобілів та понад 840 тис. одиниць мототранспорту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів радіочастотну ідентифікацію проходження техконтролю автотранспортом.

Раніше Мінінфраструктури спростувало свою заяву про необхідності техогляду авто для виїзду в ЄС з 2018 року.