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01 вересня 2020, вівторок, 22:45 8
Суспільство 2020-09-01T23:30:01+03:00
Українські Новини
За 2 місяці порушники правил паркування в Києві заплатили майже 2,7 млн гривень штрафів

За 2 місяці порушники правил паркування в Києві заплатили майже 2,7 млн гривень штрафів

Александр Савич
Штраф, Київ, Неправильне паркування, Паркування
Неправильна парковка. фото: autocentre.ua
Неправильна парковка. фото: autocentre.ua

Слідом за інформацією про те, за що штрафували столичних водіїв у липні, стало відомо, що за липень і серпень 2020 року в Києві порушники правил паркування заплатили штрафів майже на 2,7 млн гривень. Про це повідомляє КМДА.

Таким чином, столичний бюджет поповнився на 2 677 232 гривень.

Серед найчастіших порушень правил паркування в КМДА назвали такі:

  • зупинка на пішохідному переході (15026 постанов)
  • зупинка на виїзді з прилеглих територій (5439 постанов)
  • зупинка на смугах громадського транспорту (4274 постанови).

Статистика порушень правил паркування в Києві за липень-серпень 2020 року. Інфографіка: КМДАСтатистика порушень правил паркування в Києві за липень-серпень 2020 року. Інфографіка: КМДА

"Нагадаємо, що безпечно припаркувати автомобіль можна тільки на спеціально відведених для цього майданчиках, заплативши за парковку будь-яким зручному чином: в паркоматі, мобільному додатку, за допомогою SMS або паркувального талона", — нагадали в КМДА.

Як повідомляли Українські новини, у столиці та Київській області МВС запустило автоматичну систему відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Також з 1 липня нетверезих водіїв чекає кримінальна відповідальність і штрафи до 51 тисячі гривень.

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