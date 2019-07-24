За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень

Кабінет Міністрів установив вартість номерних знаків, які видаються за бажанням автовласника з певною комбінацією цифр, від 4 до 30 тис. гривень.

Відповідне рішення прийнято на засідання в середу, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, на сьогодні можливість офіційно придбати номерний знак із бажаної комбінацією обмежена: передбачено доплату тільки за 18 номерних знаків, які мають комбінацію з 4 однакових цифр (1111, 2222) і в межах від 0001 до 0009.

Решта номерів видаються в простій послідовності за звичайною вартістю.

Зазначається, що така ситуація створює корупційні ризики, тому Кабмін закріплює вартість і перелік номерних знаків, які користуються підвищеним попитом серед автовласників.

Так, для номерів зі встановленою комбінацією цифр визначено ​​наступну вартість: із 4 однакових цифр - 30 000 гривень; послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009 - 30 000 гривень; із 4 цифр, 3 з яких однакові та йдуть підряд - 10 000 гривень; із двох послідовних пар однакових цифр - 10 000 гривень; із послідовних цифр 0123 або 1234 - 10 000 гривень; із 4 цифр, які починаються з двох нулів, а наступні дві цифри неоднакові - 8 000 гривень; із 4 цифр, що містять три однакові цифри, що стоять не підряд - 4 000 гривень; із 4 цифр, із яких однакові перша і третя або перша і четверта, а також друга і третя - 4 000 гривень.

Зазначено, що надходження до бюджету від видачі знаків із комбінацією за бажанням автовласників у 2018 році становили 49,6 млн гривень.

Очікується, що після прийняття цього документа надходження до бюджету за 2019 рік становитимуть 365 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 2018 можна онлайн замовити автономери і записатися на іспит з водіння.

Тим часом українці стали частіше купувати нові легкові автомобіляі в червні, а в травні виробництво автотранспортних засобів збільшилася на 18%.