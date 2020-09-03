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03 вересня 2020, четвер, 13:04 7 Інфографіка
Медицина 2020-09-03T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почала падати

У Києві після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почала падати

Елена Новикова
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус у Києві 2 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 280 осіб до 14 158, померлих - на 4 до 222.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 280 осіб. 26 з них - діти. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян. На сьогодні в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання COVID-19 ", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли 142 жінки у віці від 18 до 87 років і 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років, а також 112 чоловіків у віці від 18 до 81 року і 9 хлопчиків від 2 до 12 років.

Також захворіли 14 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 34 людини, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Вилікувались за добу 103 людини, всього коронавірус подолали 4 553 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі - 73 випадки та Солом'янському - 35.

Кількість хворих на коронавірус в Києві станом на 3 вересня. Інфографіка:КМДАКількість хворих на коронавірус в Києві станом на 3 вересня. Інфографіка:КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні новий "коронавірусний" рекорд: за добу померли 54 людини.

Також вчені заявляють, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність на COVID-19.

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