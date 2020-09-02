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02 вересня 2020, середа, 12:30 10
Суспільство 2020-09-02T13:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на рекордні 332 людини

У Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на рекордні 332 людини

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Поширення коронавірусу, коронавірус в Києві, Захворюваність на коронавірус, Антирекорд
Київ. Фото: Валерія Назаренко
Київ. Фото: Валерія Назаренко

1 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві в порівнянні з попередньою добою збільшилася на рекордні 332 людини до 13 878, померлих - на 5 до 218.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, повідомив на брифінгу, передають Українськi Новини.

"У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих. Померли 5 осіб. Всього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 180 жінок у віці від 19 до 84 років і 6 дівчаток від 2 місяців до 17 років, а також 137 чоловіків у віці від 18 до 92 років і 9 хлопчиків від 1 року до 15. Також захворіли 13 медиків.

Різко збільшилася і кількість госпіталізованих.

У лікарні столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 68 осіб, всього коронавірус подолали 4 450 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі - 59 випадків, Дніпровському - 54 і Деснянському - 47.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні нові епідемічні антирекорди із захворюваності та смертності.

Крім того, сьогодні 175-й день карантину – які обмеження діють в "зеленій", "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах епідбезпеки.

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