З початком навчального року в Україні може вирости захворюваність COVID-19, - вчені

В Україні початок нового навчального року може призвести до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцією COVID-19, в той час, як в МОЗ розробили рекомендації для учнів. Про це повідомляє Світовий центр даних "Геоінформатика та сталий розвиток". Так, вчені центру прогнозують, з початком навчального року очікується 2-3 кратне зростання інтенсивності комунікацій і мобільності (можливо без суворого дотримання проти епідеміологічних заходів) в середовищі освітян та їхніх сімей (всього 12-15 млн осіб). Відзначається, що хоча Міністерство охорони здоров'я України представило список протиепідемічних заходів у навчальних закладах, а щоденний контроль за їх виконанням поклала на керівників навчальних закладів, нові обставини можуть привести до подальших сплесків хвороби в осінньо-зимовий період, які будуть посилюватися сезонними респіраторними захворюваннями. Крім того, в ценрі прогнозують, що в першій половині вересня поточного року кількість нових заражених в країні виросте приблизно до рівня 150 тисяч, а до кінця вересня - до 190-200 тисяч. А щоденне зростання нових заражених може коливатися в діапазоні 1500-2600 осіб. Раніше Українські Новини повідомляли про те, як будуть працювати шкільні їдальні з 1 вересня. Також розповідали, які правила введуть в школах через коронавірус.