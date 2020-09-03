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03 вересня 2020, четвер, 11:55 10
Силові структури 2020-09-03T13:45:03+03:00
Українські Новини
Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в побитті нардепа Полякова

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в побитті нардепа Полякова

Валерия Драгомирова
побиття депутата, підозрюваний, Антон Поляков, Напад на депутата
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov

Співробітники патрульної поліції затримали чоловіка, який підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень депутату Верховної Ради Антону Полякову (депутатська група "За майбутнє") в Києві.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва в Телеграм-каналі, передають Українські Новини.

Чоловіка зупинили на Броварському проспекті.

Він підтвердив поліціянтам, що став учасником конфлікту з невідомою йому людиною, яким виявився депутат Ради.

Патрульна поліція викликала на місце слідчо-оперативну групу.

Як повідомляли Українськi Новини, невідомий побив депутата Ради Полякова в Києві. У середу вранці в столичну поліцію надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги депутату.

Раніше депутат Гео Лерос, який був учасником партії "Слуга народу", повідомив про підпал невідомими свого автомобіля.

Крім того, партія "Слуга народу" просила правоохоронців розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця.

Також на автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині побили народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського.

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