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28 серпня 2020, пʼятниця, 23:25 5
Події 2020-08-29T00:45:01+03:00
Українські Новини
Депутату Ради Леросу підпалили автомобіль

Депутату Ради Леросу підпалили автомобіль

Ольга Фандорина
Депутати Верховної Ради, Підпал автомобіля, Гео Лерос

Депутат Верховної Ради Гео Лерос, який опублікував "плівки Єрмака", (фракція "Слуга народу") заявляє про підпал невідомими свого автомобіля.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мені підпалили машину. Свідки кажуть, що було чути ляск у квартирі на 14 поверсі. Сумнівів уже немає, це був підпал", - написав він.

Також у наступному пості Лерос прикріпив відео, на якому видно, як пожежники гасять його автомобіль.

Деталей Лерос не уточнив.

Як повідомляли Українськi Новини, колишній керівник Офісу Президента Володимира Зеленського (червень 2019 - лютий 2020) Андрій Богдан вважає підпал його автомобіля Tesla погрозою від влади.

Автомобіль Tesla Model S згорів вночі у Дніпровському районі в Києві, а деякі ЗМІ дізналися в правоохоронних органів, що власник авто - ексглава Офісу Президента Андрій Богдан.

Нещодавно Богдан кинув Теслу посеред дороги, перекривши рух транспорту.

Володимир Зеленський в одній з Tesla Богдана неодноразово записував відеоінтерв'ю.

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