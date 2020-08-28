Депутату Ради Леросу підпалили автомобіль

Депутат Верховної Ради Гео Лерос, який опублікував "плівки Єрмака", (фракція "Слуга народу") заявляє про підпал невідомими свого автомобіля.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мені підпалили машину. Свідки кажуть, що було чути ляск у квартирі на 14 поверсі. Сумнівів уже немає, це був підпал", - написав він.

Також у наступному пості Лерос прикріпив відео, на якому видно, як пожежники гасять його автомобіль.

Деталей Лерос не уточнив.

Як повідомляли Українськi Новини, колишній керівник Офісу Президента Володимира Зеленського (червень 2019 - лютий 2020) Андрій Богдан вважає підпал його автомобіля Tesla погрозою від влади.

Автомобіль Tesla Model S згорів вночі у Дніпровському районі в Києві, а деякі ЗМІ дізналися в правоохоронних органів, що власник авто - ексглава Офісу Президента Андрій Богдан.

Нещодавно Богдан кинув Теслу посеред дороги, перекривши рух транспорту.

Володимир Зеленський в одній з Tesla Богдана неодноразово записував відеоінтерв'ю.

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