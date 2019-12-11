"Слуга народу" хоче, щоб побоїще в Раді правоохоронці розслідували

Бійка в Раді з Богданцом. Скріншот відео Якобчук Андрій/Facebook

Бійка в Раді з Богданцом. Скріншот відео Якобчук Андрій/Facebook

Партія "Слуга народу" просить правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці "Слуги народу" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів із вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради й апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з питань аграрної політики", - написано в ньому.

Партія виступає за перенесення засідань у більш захищене приміщення і посилення охорони.

Політсила вважає напад на депутата провокацією з метою зриву розгляду законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі.

"Дуже показовою для нас є кооперація в спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними", - додає партія.

"Слуга народу" також вважає неприпустимим насильницький тиск на депутатів під час обговорення рішень.

"Ми нікому не дозволимо неполітичним і непарламентських способом впливати на роботу представників народу України", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні, а в грудні в порядку денному Ради - розглянути цей документ у другому читанні.