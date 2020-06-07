На автозаправці під Житомиром побили депутата "Слуги народу"

На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині побили народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського, після того, як раніше Служба безпеки України інсценувала напад на депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка в Сумах.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі hromadske.

"Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - сказала вона.

За словами Кравчук, Заславський написав заяву в поліцію, проте не знайомий з опонентом. У фракції припускають, що це був побутовий конфлікт.

Раніше місцеве видання "Житомир.info" 6 червня з посиланням на власні джерела повідомило, що пізно ввечері 5 червня на автозаправці "ОККО" біля села Зарічани Житомирського району сталася бійка між двома чоловіками, під час якої один з її учасників втратив свідомість і впав на землю. Депутатом, який постраждав, виявився народний депутат від політичної партії "Слуга народу" Юрій Заславський. Він отримав травми : садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

Інформацію про інцидент підтвердили в пресслужбі ГУНП в Житомирській області, додавши, що наразі відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, раніше партія "Слуга народу" просила правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця, яке відбулося на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.