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02 вересня 2020, середа, 12:46 7
Силові структури 2020-09-02T13:17:08+03:00
Українські Новини
У Києві побили виключеного зі "Слуги народу" депутата Полякова

У Києві побили виключеного зі "Слуги народу" депутата Полякова

Валерия Драгомирова
побиття депутата, Слуга народу, Антон Поляков, Напад на депутата
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

В Києві невідомий побив депутата Верховної Ради Антона Полякова, якого раніше виключили з "Слуги народу".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

Відзначається, що в середу вранці в столичну поліцію надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги депутату.

Для з'ясування всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

"За словами потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий завдав йому тілесні ушкодження. Для надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся в травмпункт. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії", - сказано в ньому.

Поліція встановлює обставини інциденту за участю парламентарія.

За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Проводяться розшукові заходи для встановлення і затримання причетних до даного злочину осіб.

Досудове розслідування триває. За даними ЗМІ, мова йде про депутата Полякова.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Верховної Ради Гео Лерос, який опублікував "плівки Єрмака", заявляє про підпал невідомими свого автомобіля.

Також на автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині побили народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського.

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