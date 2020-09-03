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03 вересня 2020, четвер, 11:24 15
Верховна Рада і партії 2020-09-03T13:45:03+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася внести зміни до Виборчого кодексу з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою

Рада відмовилася внести зміни до Виборчого кодексу з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Місцеві вибори, Виборчий кодекс, засідання Верховної Ради
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Сьогодні, 3 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада відмовилася вносити зміни до Виборчого кодексу з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

За прийняття законопроєкту № 3971 за основу проголосували 108 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Проєкт закону відхилений.

Згідно з повідомленням депутата Ради від "Голосу" Ярослава Залізняка, на засіданні профільного комітету з державної влади за пропозицією Президента Володимира Зеленського було запропоновано внести норму про право Центральній виборчій комісії проводити соціальні опитування під час виборів.

"Вчора вночі Президент зібрав "Слуг" і зажадав повернути норму. Вранці вже засідання комітету. Кажуть, продзвонювали всю ніч норовливих колег. Чому це прям мага погано? Наприклад, в опитування можуть внести питання типу: "Як ви ставитеся до подачі води в Крим?", "Може вибори на окупованих територіях проведемо?" або "Чи може розпустити вже цю Раду?" ну і т. д. З огляду на те, як тисне цю норму Президент, явно це не від великої любові до соціології. А враховуючи, як поспішають перед місцевими виборами, то явно вже придумали щось", - написав він.

При цьому комітет відповідні зміни не підтримав.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що наслідком реформи адміністративно-територіального устрою стало створення нових територіальних громад базового рівня і реорганізація районного рівня адміністративно-територіального устрою України.

Тому і у Виборчому кодексі також необхідно врахувати відповідні зміни, які впливають на організацію і проведення виборів в Україні, а особливо місцевих.

Документ повинні були прийняти з метою техніко-юридичного опрацювання окремих положень Виборчого кодексу, зокрема вдосконалення процедури висування та реєстрації кандидатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Таким чином, законопроєктом передбачено внесення змін до Виборчого Кодексу в частині зміни меж дільничних виборчих комісій, уточнення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, уточнення вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах і виборчих бюлетенях, висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій, переліку документів для реєстрації кандидатів в депутати, вимог до виборчих бюлетенів і порядку їх виготовлення, організації та порядку голосування, реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Також документом визначається порядок обрання старост шляхом непрямих виборів і визначаються межі території, на яку поширюються їх повноваження.

Як повідомляли Українськi Новини, на попередньому засіданні Верховна Рада відмовилася реорганізувати районні державні адміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів.

Тим часом в парламенті нараховується 30 працівників, які захворіли на коронавірус.

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