Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер

Верховна Рада в четвер, 3 вересня, розгляне законопроєкт №3971 про уточнення окремих виборчих процедур з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Також парламентарії мають намір розглянути проєкти постанов №0063-П про скасування рішення про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі до 1,2 млрд євро, №4026 про зміни до календарного плану 4-ї сесії Ради і №3814 про звільнення члена Рахункової палати Олександра Яременка в зв'язку з досягненням ним 65-річного віку.

У першому читанні депутати розглянуть законопроєкти №3087, 3087-1, 3087-д про бюро економічної безпеки і №3603 про зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині захисту прав та інтересів дитини в разі затримання чи тримання під вартою його батьків.

Для включення до порядку денного засідання та прийняття рішення вказано проєкт закону №3991 про зміни до державного бюджету на 2020 рік щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд.

Також парламентарії мають намір розглянути повторно з пропозиціями Президента законопроєкт №3491, що передбачає відновлення конкурсів на посади в державній службі.

У другому читанні депутати розглянуть проєкт закону №0898 про внесення змін до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" в частині уточнення деяких положень.

Також на порядку денному - законопроєкти №3761, 3761-1 про зміни до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями (1-е читання), №3762 про зміни до Митного кодексу (1-е читання), №2390 про зміни до Кодексу про процедури банкрутства в частині заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (2-ге читання), №3301 про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів в частині вдосконалення законодавства в сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом (2-ге читання).

Як повідомляли Українськi Новини, на пленарному засіданні у середу, 2 вересня, Верховна Рада України відмовилася реорганізувати районні державні адміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів.

Тим часом в парламенті зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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