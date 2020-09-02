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02 вересня 2020, середа, 11:41 16
Верховна Рада і партії 2020-09-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася реорганізувати райадміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів

Рада відмовилася реорганізувати райадміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів

Валерия Драгомирова
Кабмін, районування, Законопроєкти
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відмовилася реорганізувати районні державні адміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів.

За прийняття законопроєкту № 3975 за основу проголосували 223 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно із законопроєктом, реорганізація та ліквідація місцевих державних адміністрацій у зв'язку зі змінами адміністративно-територіального устрою здійснюється Кабінетом Міністрів.

Протягом 1 місяця з моменту набрання цинності цим законом уряд має забезпечити прийняття акта про порядок здійснення заходів, пов'язаних зі створенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих райадміністрацій з визначенням критеріїв розподілу в порядку правонаступництва прав та обов'язків юридичних осіб , які припиняються в результаті ліквідації або реорганізації.

Протягом 6 місяців з моменту набрання чинності закону Кабмін має забезпечити здійснення реорганізації і безперервність діяльності райадміністрації у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Рада створила 136 укрупнених районів.

Раніше комітет держвлади пропонував Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129.

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