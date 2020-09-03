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03 вересня 2020, четвер, 06:00 8
Економіка 2020-09-03T08:15:02+03:00
Українські Новини
Пенсія для учасників бойових дій. На що можуть розраховувати ветерани АТО/ООС

Пенсія для учасників бойових дій. На що можуть розраховувати ветерани АТО/ООС

Кира Молчанова
виплата пенсій, пенсія, Учасники АТО, пенсійний стаж
Військовий. Фото: Facebook/ООС
Військовий. Фото: Facebook/ООС

Учасники антитерористичної операції можуть піти на пенсію в 55 років, але при наявності певного стажу, крім пільг при оплаті комунальних послуг.

Про це повідомляє в Facebook "Пенсійний кур'єр".

"Чоловікові, який брав участь в антитерористичній операції і має посвідчення учасника бойових дій, при наявності стажу 25 років після досягнення віку 55 років може бути призначена дострокова пенсія", — розповідає джерело.

Там уточнюють, що розмір пенсії визначатимуть на загальних підставах. Тобто враховується стаж і за період з 1 липня 2000 року по час звернення за призначенням пенсії.

Однак при бажанні самої людини, який виходить на пенсію, при нарахуванні можуть врахувати зарплату до 1 липня 2000 роки за 60 календарних місяців поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що через підвищення мінімалки  Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Крім того, в Україні протягом семи років будуть зростати вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.

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