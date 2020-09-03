В Україну імпортують навіть ті фрукти, які в нас ростуть. Чому завозять імпортні кавуни

Аналіз ринку показав, що за перше півріччя Україна імпортувала 443 тис. тонн свіжих фруктів, ягід і горіхів, загальною вартістю $333 млн. Це на 11% в натуральному і 22,8% у вартісному вираженні більше, ніж в минулому році. Причому імпортують не лише екзотичні ягоди і фрукти, а і сезонні, які традиційно вирощуються українськими фермерами. Наприклад, кавуни, які саме почали падати в ціні .

Про це повідомляє ресурс EastFruit.

Найбільше в цьому році ввозили баштанні. За перші півроку Україна імпортувала 2,1 тис. тонн баштанних, загальною вартістю $2 млн. Для порівняння, з січня по червень 2019 аналогічні показники становили 0,7 тис. тонн і $0,6 млн, відповідно.

Фахівці пояснюють, що такий високий імпорт пояснюється невеликою кількістю вітчизняних ранніх сортів динь і кавунів. Початок травня був холодним, українські фермери посіяли баштанні із запізненням. Відповідно, всю першу половину літа більшу частину пропозиції на ринку становила продукція з Туреччини, Азербайджану та Узбекистану.

Однак завозили не лише баштанні. Імпорт звичних для українського фермерства яблука і груші за 6 місяців 2020 року перевищив $ 10,5 млн. Роком раніше імпорт цих фруктів у вартісному вираженні становив $7,1 млн. Цікаво зазначити, що в натуральному вираженні закордонні поставки яблук і груш в Україні не тільки не збільшилися, а і, навпаки, скоротилися на 10%.

"Причин зростання вартості імпортних яблук в цьому сезоні було кілька. По-перше, після рекордного сезону 2018 року, виробництво яблук як в Україні, так і в більшості європейських країн знизилося. До того ж, в результаті несприятливих погодних умов в минулому році багато фермерів скаржилися на значну кількість продукції низької якості. Відповідно, обсяги яблук, які могли зберігатися в сховищах 8-9 місяців були обмежені. Ще однією причиною високих цін на яблука стало зростання споживання цих фруктів під час карантину. Таким чином, збільшення попиту з одночасним зменшенням пропозиції яблук привели до значних цінових стрибків", — пояснює ситуацію директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

За перше півріччя Україна наростила імпорт та інших фруктів, які й так ростуть у нас. Так, з різних країн часто завозили абрикоси, персики, черешню, сливу. Їх імпорт збільшився на 16,6% в натуральному вираженні і на 26,6% у вартісному.

Подібна ситуація спостерігалася і в сегменті свіжих ягід. З січня по червень закордонні закупівлі ягід зросли на 17,9% в натуральному і 40,9% у вартісному вираженні. Фахівці кажуть, що фермери стали менше вирощувати як кісточкові, так і ягідні культури. А втрати врожаю абрикос і ранньої черешні цього року становили від 20 до 95% залежно від регіону.

Як повідомляли Українськi Новини, вартість кавунів на ринку почала різко знижуватися, але ягода була дорожче, ніж в середині липня 2019 року.

Також в липні ціни на черешню підскочили вдвічі, а на цибулю трохи впали.

А ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче цін на огірки.

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