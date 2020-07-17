У липні ціни на черешню підскочили вдвічі, а на цибулю злегка знизилися, — УКАБ

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" констатувала, що, станом на 17 липня оптові ціни на черешню зросли у 2 рази до 70 гривень/кг, а на цибулю — знизилися на 20% до 4 гривень/кг порівняно з початком місяця (1-3 липня).

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

"Ціни на черешню продовжують зростати, на цьому тижні ціна була на рівні 70 гривень/кг, що майже в 2 рази дорожче, ніж 2 тижні тому — 40 гривень/кг. Але це і не дивно, адже сезон черешні майже підійшов до кінця", — сказав він.

За останні 2 тижні абрикоси подешевшали на 20% до 20 гривень/кг, а середня ціна на сливу коливається в цей період в межах 40-50 гривень/кг і наразі становить 50 гривень/кг

З слів Колодяжного, ціни на персики залишаються на рівні минулого тижня (6-10 липня) — 35 гривень/кг, що в свою чергу на 16,7% дорожче, ніж це було 2 тижні тому.

Крім того, середня ціна на молоду картоплю залишилася на рівні минулого тижня - 7 гривень/кг, тоді як ціни на цибулю знизилися на 20% до 4 гривень/кг порівняно з початком місяця.

Наголошується, що на ринку моркви ситуація в останні 2 тижні відносно стабільна - на 17 липня вартість овоча становила 9 гривень/кг проти 8 гривень/кг тиждень тому і 9 гривень/кг 2 тижні тому.

Також середня ціна на помідори дещо підвищилася з 23 гривень/кг до 25 гривень/кг за вказаний період в зв'язку з зменшенням пропозиції тепличних помідорів на ринку.

Колодяжний зазначив, що найближчим часом ціни стабілізуються, оскільки вже зовсім скоро почнуть з'являтися грунтові помідори.

З його слів, аналогічна ситуація спостерігається на ринку огірків — наразі огірки коштують в середньому 22 гривні/кг, тиждень тому — 21 гривня/кг, 2 тижні тому — 14 гривень/кг

В цілому, як уточнив Колодяжний, закупівельні (оптові) ціни на ринку плодоовочевої продукції демонструють різноспрямовану динаміку, що пов'язано з межсезонностью збору врожаю (зменшенням пропозиції тепличних овочів і стартом збору врожаю ґрунтової продукції).

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