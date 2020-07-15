Помидоры в полтора раза дешевле, чем огурцы. По чем продают ягоду

В то время, как на Западной Украине на оптовом рынке "Шувар" продают яблоки по 15-25 грн/кг, стоимость помидор на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы. Об этом сообщает издание EastFruit, передают Українські Новини.

По состоянию на утро 14 июля, оптовые цены на помидоры в южных регионах упали до минимального уровня за год. Кроме того, цены на тепличные томаты дешевле, чем на огурцы.

"Утром овощеводы заключали сделки по продаже оптовых партий красных тепличных помидоров не дороже 10 грн/кг (37 центов США за кг), хотя при реализации продукции мелком оптом можно было выручить до 12 грн/кг (44 цента) за кг этих овощей. При этом огурец можно было продать даже по 15 грн/кг (55 центов), то есть в полтора раза дороже, чем красный помидор", ­– говорится в сообщении.

Кроме того, стоимость розового помидора, который обычно продают дороже, почти по такой же цене, как и красный круглый. В среднем, желтые помидоры продают по 15 грн/кг, то есть по той же цене, что и огурцы.

Цена на черный помидор значительно дороже. В среднем, стоимость на томат колебается в пределах от 20 до 35 грн/кг ($0,74-1,29 за кг), в зависимости от сорта, качества и объёма предлагаемой партии.

В то время, фермеры надеются, что из-за резкого падения цен, увеличиться количество оптовых покупателей, которое в последнее время существенно снизилось. Как сообщают аналитики, это произошло из-за сезона уборки продукции в центральные и западные регионы страны, что позволяет оптовикам экономить на транспорте, закупая продукцию ближе к зонам реализации.

Ранее Українські Новини сообщали, цены на дыню в среднем на 26% выше, чем в начале сезона прошлого года. Первые партии дынь предлагают по цене 25-35 грн/кг ($0,93-1,30/кг).

На рынке появились ранние херсонские арбузы, оптовая цена на ягоду сосотавляет 20 грн/кг (около 75 центов США).