Українські фермери різко знизили ціни на кавуни

Тоді як на Півдні країни ціни на помідори дешевша, ніж на огірки, вартість кавунів на ринку почали різко знижуватися, але вони ще дорожчі, ніж в середині липня 2019 року. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, передають Українські Новини.

Як повідомляє видання, за попередній тиждень українські фермери знизили ціну на кавуни в середньому на 42%. Вартість ягоди знизили через сезонне збільшення пропозиції, тоді як попит як на внутрішньому ринку, так і з боку експортерів залишається досить стриманим.

"У ситуації, що склалася, виробники вже сьогодні готові вести відвантаження кавуна за ціною 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг)", — сказано в повідомленні.

Незважаючи на зниження цін, кавуни все одно на ринку дорожче в середньому на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експерти пояснюють високі ціни тим, що в Україні значно знизилося виробництво кавунів. Крім того, фермери були змушені пересівати середні та пізні сорти кавунів, оскільки насадження постраждали від граду.

Раніше Українські Новини повідомляли, на ринку найдешевшим фруктом з доступних виявився банан. Середня роздрібна ціна на банани у Києві станом на 30 червня – 1 липня становила 27,2 грн/кг.

Вартість ранніх яблук фермери встановили на рівні 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), що в середньому майже у 2 рази дорожче, ніж на початку минулого сезону.