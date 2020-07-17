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17 липня 2020, пʼятниця, 06:30 6
Фінанси 2020-07-17T07:15:01+03:00
Українські Новини
Українські фермери різко знизили ціни на кавуни

Українські фермери різко знизили ціни на кавуни

Ирина Николенко
Фермери, Кавуни, ціни на кавуни, кавун
Кавун. Фото: pixabay
Кавун. Фото: pixabay

Тоді як на Півдні країни ціни на помідори дешевша, ніж на огірки, вартість кавунів на ринку почали різко знижуватися, але вони ще дорожчі, ніж в середині липня 2019 року. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, передають Українські Новини.

Як повідомляє видання, за попередній тиждень українські фермери знизили ціну на кавуни в середньому на 42%. Вартість ягоди знизили через сезонне збільшення пропозиції, тоді як попит як на внутрішньому ринку, так і з боку експортерів залишається досить стриманим.

"У ситуації, що склалася, виробники вже сьогодні готові вести відвантаження кавуна за ціною 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг)", — сказано в повідомленні.

Незважаючи на зниження цін, кавуни все одно на ринку дорожче в середньому на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експерти пояснюють високі ціни тим, що в Україні значно знизилося виробництво кавунів. Крім того, фермери були змушені пересівати середні та пізні сорти кавунів, оскільки насадження постраждали від граду.

Раніше Українські Новини повідомляли, на ринку найдешевшим фруктом з доступних виявився банан. Середня роздрібна ціна на банани у Києві станом на 30 червня – 1 липня становила 27,2 грн/кг.

Вартість ранніх яблук фермери встановили на рівні 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), що в середньому майже у 2 рази дорожче, ніж на початку минулого сезону.

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