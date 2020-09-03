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03 вересня 2020, четвер, 06:00 7
Транспорт 2020-09-03T08:15:02+03:00
Українські Новини
В серпні продажі комерційних авто почали падати

В серпні продажі комерційних авто почали падати

Анна Рудык
автомобілі, продаж авто, Комерційні автомобілі, ринок авто
Автомобілі. Фото: Pixabay
Автомобілі. Фото: Pixabay

В серпні 2020 року продажі нових комерційних автомобілів скоротилися на 2% до 1 106 одиниць порівняно з продажем автомоблів в серпні минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Fiat, які зайняли чверть цього сегмента автомобільного ринку, зокрема, було продано 276 автомобілів цієї марки, що в 1,9 рази більше, ніж в серпні минулого року.

На другому місці Ford - 107 продажів машин, що на 29% більше відносно серпня 2019 року, на третьому автомобілі марки Peugeot - 97 продажів, на четвертому автомобілі марки МАЗ - 92 продажі авто, на п'ятому Volkswagen- 84 продажу автомобілів.

Всього за 8 місяців поточного року в Україні було зареєстровано майже 6,4 тис. нових комерційних автомобілів, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українськi Новини, продажі комерційних автомобілів в липні збільшилися на 11%

Українці стали менше купувати нових легкових автомобілів.

Також в червні 2020 року порівняно з червнем минулого року, коли було продано 12,4 тис. одиниць, продажі нових комерційних автомобілів скоротилися на 21% до 760 одиниць.

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