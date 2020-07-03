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03 липня 2020, пʼятниця, 07:30 7
Транспорт 2020-07-03T07:45:01+03:00
Українські Новини
У червні продажі нових комерційних авто скоротилися на 21%

У червні продажі нових комерційних авто скоротилися на 21%

Елена Новикова
автомобілі, продаж авто, Продажі автомобілів
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

У червні 2020 року порівняно з червнем минулого року, коли було продано 12,4 тис. одиниць, продажі нових комерційних автомобілів скоротилися на 21% до 760 одиниць, тоді як у травні 2020 рокуроку продажі скоротилися майже на 40%.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Найкращий результат місяця продемонструвала марка Fiat, яка збільшила реалізацію своїх автомобілів в Україні порівняно з червнем минулого року на 16% до 118 шт. Renault в червневому рейтингу марок опустилася на друге місце, втративши в продажах більш ніж 35% і закінчив місяць з показником – 106 зареєстрованих машин", — сказано в повідомленні.

На третьому місці автомобілі марки Ford — спостерігалося збільшення продажів на 2,5% до 82 автомобілів, на четвертому місці Peugeot — зростання продажів на 22% до 77 одиниць, на п'ятому місці МАЗ — зниження продажів на 15% до 64 одиниць.

Лише за перше півріччя поточного року в Україні було зареєстровано 4,1 тис. нових комерційних автомобілів, що на 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 продажі елітних авто скоротилася на 1,8% порівняно з 2019.

Крім того, у травні 2020 продажі електромобілів збільшилися на 46,7%порівняно з травнем 2019.

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