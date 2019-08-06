Українці частіше купують комерційні авто: топ-5 найпопулярніших марок

У той час, як за номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень , у

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Попит на нові комерційні автомобілі минулого місяця зріс на 13% до показника річної давності. В липні свою першу реєстрацію пройшло 1 049 нових комерційних автомобілів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найчастіше в першому півріччі реєструвалися автомобілі марки Renault.

За місяць свої перші номери отримали 207 комерційних автомобілів цієї французької марки.

Однак порівняно з попереднім роком продажі комерційних моделей Renault в Україні знизилися на 2%.

На другому місці з результатом 102 автомобілі Fiat, липневі продажі цієї марки скоротилися на 6%.

Третій показник - МАЗ, попит на автомобілі цієї білоруської марки зріс у два рази щодо липня 2018, до 84 машин.

На четвертій позиції рейтингу Peugeot, моделі якого поповнили український автопарк 76 новимикомерційними автомобілями.

Порівняно з попереднім роком реєстрації нових пежо зосли на 65%.

Також до п'ятірки лідерів ринку увійшов Ford, що реалізував в липні на українському ринку 71 машину (+16%).

Як повідомляли Українські Новини, українці скуповують старі Volkswagen та інші беушніі іномарки.

Також українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі в червні.