підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 07:00 11
Транспорт 2019-08-06T09:00:02+03:00
Українські Новини
Українці частіше купують комерційні авто: топ-5 найпопулярніших марок

Українці частіше купують комерційні авто: топ-5 найпопулярніших марок

Автомобіль. Фото: pixabay
Автомобіль. Фото: pixabay

У той час, як за номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень, у липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року продажі комерційних автомобілів зросли на 13% до 1 049 автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Попит на нові комерційні автомобілі минулого місяця зріс на 13% до показника річної давності. В липні свою першу реєстрацію пройшло 1 049 нових комерційних автомобілів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найчастіше в першому півріччі реєструвалися автомобілі марки Renault.

За місяць свої перші номери отримали 207 комерційних автомобілів цієї французької марки.

Однак порівняно з попереднім роком продажі комерційних моделей Renault в Україні знизилися на 2%.

На другому місці з результатом 102 автомобілі Fiat, липневі продажі цієї марки скоротилися на 6%.

Третій показник - МАЗ, попит на автомобілі цієї білоруської марки зріс у два рази щодо липня 2018, до 84 машин.

На четвертій позиції рейтингу Peugeot, моделі якого поповнили український автопарк 76 новимикомерційними автомобілями.

Порівняно з попереднім роком реєстрації нових пежо зосли на 65%.

Також до п'ятірки лідерів ринку увійшов Ford, що реалізував в липні на українському ринку 71 машину (+16%).

Як повідомляли Українські Новини, українці скуповують старі Volkswagen та інші беушніі іномарки.

Також українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі в червні.

Більше новин про: автомобілі продаж авто Продажі автомобілів

Архів
Новини
Луганщина стала єдиною областю, де "Слуга народу" не змогли перемогти і за списками, і по мажоритарці 09:05
На Уолл-стріт сталося рекордне падіння курсів акцій 08:50
Пенсії в Україні зросли: хто отримує більше всіх 08:50
Долар перевалить за 26: експерт озвучив прогноз на тиждень 08:31
В Україні ввели міжнародний номер банківського рахунку IBAN: як він працює 08:30
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
Нацполіція придумала спосіб боротьби з неугодними ЗМІ, - сайт "Кореспондент" 12:47
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok