Українці частіше купують комерційні авто: топ-5 найпопулярніших марок

У той час, як за номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень, у липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року продажі комерційних автомобілів зросли на 13% до 1 049 автомобілів.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.\r\n"Попит на нові комерційні автомобілі минулого місяця зріс на 13% до показника річної давності. В липні свою першу реєстрацію пройшло 1 049 нових комерційних автомобілів", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, найчастіше в першому півріччі реєструвалися автомобілі марки Renault.\r\nЗа місяць свої перші номери отримали 207 комерційних автомобілів цієї французької марки.\r\nОднак порівняно з попереднім роком продажі комерційних моделей Renault в Україні знизилися на 2%.\r\nНа другому місці з результатом 102 автомобілі Fiat, липневі продажі цієї марки скоротилися на 6%.\r\nТретій показник - МАЗ, попит на автомобілі цієї білоруської марки зріс у два рази щодо липня 2018, до 84 машин.\r\nНа четвертій позиції рейтингу Peugeot, моделі якого поповнили український автопарк 76 новимикомерційними автомобілями.\r\nПорівняно з попереднім роком реєстрації нових пежо зосли на 65%.\r\nТакож до п'ятірки лідерів ринку увійшов Ford, що реалізував в липні на українському ринку 71 машину (+16%).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українці скуповують старі Volkswagen та інші беушніі іномарки.\r\nТакож українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі в червні.