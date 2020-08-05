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05 серпня 2020, середа, 06:00 7
Транспорт 2020-08-05T07:00:02+03:00
Українські Новини
Продажі комерційних автомобілів в липні збільшилися на 11%

Продажі комерційних автомобілів в липні збільшилися на 11%

Анна Рудык
Авто, автомобілі, Продажі автомобілів
Автомобили. Фото: zr.ru
Автомобили. Фото: zr.ru

Продажі нових комерційних автомобілів у липні 2020 року порівняно з липнем минулого року збільшився на 11% до 1 165 одиниць. Також у червні 2020 продажі нових комерційних авто скоротилися на 21%

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Найкращий результат місяці продемонструвала марка Fiat. У липні свої перші номери отримали 275 комерційних Fiat. У річному обчисленні реєстрації автомобілів цієї марки збільшилися в 2,7 рази. Друге місце в рейтингу у Peugeot - 164 автомобіля. Липневий попит на нові комерційні автомобілі цієї французької марки виріс майже в 2,2 рази ", - йдеться в повідомленні.

На третьому місці автомобілі марки Renault - спостерігалося скорочення продажів на 39% до 127 автомобілів в порівнянні з липнем 2019, на четвертому місці Mercedes-Benz - зростання продажів на 86% до 80 одиниць, на п'ятому місці Ford - збільшення продажів на 1,4% до 72 одиниць.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 продажі електромобілів збільшилися на 46,7%порівняно з травнем 2019.

Також у травні 2020 продажі елітних авто скоротилася на 1,8% порівняно з 2019.

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