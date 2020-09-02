Українці стали менше купувати нових легкових автомобілів. Які авто купували в серпні

порівняно з продажем авто в серпні минулого року У серпні 2020 року продажі нових легкових автомобілів скоротилися на 16% до 7 тис. одиниць

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У серпні українці придбали і зареєстрували майже 7 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% менше, ніж роком раніше. Також попит на нові авто в Україні охолов і щодо липневого результату, динаміка набула від'ємне значення - мінус 17%", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Renault; в серпні було зареєстровано 1 334 автомобіля цієї марки, що на 6% менше, ніж в серпні минулого року.

Другий показник у Toyota з реалізацією в серпні 1 148 авто, що на 2% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

На третьому місці - Volkswagen з 560 реєстраціями, що на 24% більше, ніж роком раніше.

Hyundai зайняла четверту позицію з показником 341 авто (-10%).

Замикає п'ятірку лідерів Suzuki - 311 авто, реалізація збільшилася на 56%.

Також в ТОП-10 серпня увійшли: Skoda - 294 авто (-51%); Nissan - 281 авто (-40%); Mitsubishi - 229 авто (+ 23%); Peugeot - 221 авто (+ 13%); Mazda - 220 авто (-5%).

Найбільш продаваним в серпні став автомобіль Renault Duster - 605 продажів.

Всього з початку поточного року на українському ринку було зареєстровано 52,5 тис. Продажів нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні 2020 року порівняно з липнем минулого року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 10% до 8,4 тис. одиниць.

Тим часом, в червні 2020 року порівняно з червнем минулого року, коли було продано 12,4 тис. Одиниць, продажі нових комерційних автомобілів скоротилися на 21% до 760 одиниць.

У 2019 порівняно з 2018 роком продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 8% до 88,5 тис. одиниць.

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