Лерос назвал Зеленского "ларьочним рішалою"

Гео Лерос назвав Президента "клоуном з 95 кварталу і ларьочним рішалою", тоді як Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з виключенням Гео Лероса з фракції "Слуга народу", заявивши, що у нього "немає ніякої реакції хабарників і зрадників цієї країни".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Пане Президенте, я ніколи не був чиновником, я не клоун з 95 кварталу і не ларьочний рішала, мені хабарів не дають", — написав він.

Він також заявив, що Зеленський всіх оббріхує, як бабуся, і ця звичка у Президента збереглася ще з часів служби пропагандистом олігархів.

"Я направлю заяву про злочин, розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар. Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК. Щодо зрадника, запам'ятайте мої слова: ваш слід в історії — це матеріали справи про державну зраду!" — додав Лерос.

Як повідомляли Українські Новини, депутати фракції "Слуги народу" почали збір підписів за виключення Лероса з фракції після його виступу з трибуни коли він заявив, що Зеленський "здав країну в оренду олігархам" і порушив свої передвиборчі обіцянки, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак — зловживає владою і працює на спецслужби Росії.

1 вересня "Слуга народу" виключила Лероса з фракції.

Також ще одну справу відкрили проти Лероса. Він незаконно побудував над своєю квартирою ще один поверх.

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