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01 вересня 2020, вівторок, 16:13 5
Верховна Рада і партії 2020-09-01T18:45:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" збирає підписи за виключення депутата Лерос з фракції

"Слуга народу" збирає підписи за виключення депутата Лерос з фракції

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Слуга народу, Гео Лерос
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Депутати фракції "Слуга народу" збирають підписи за виключення депутата Гео Лерос, якому нещодавно підпалили авто, з фракції.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав на своєму каналі Telegram, передають Українські Новини.

"В сесійному залі Слуги збирають підписи за виключення Гео Лерос з фракції" , - йдеться в його повідомленні.

Сам Лерос в Facebook також підтвердив відповідну інформацію.

"Володимир Зеленський після моєї промови наказав Арахамію (голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія) терміново зібрати підписи про виключення мене з фракції СН ("Слуга народу"), навіть особисто тисне на депутатів, які не погодилися мене виключити" , - написав він.

Раніше у вівторок під час виступу з трибуни парламенту Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський "здав країну в оренду олігархам" і порушив свої передвиборчі обіцянки, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак - зловживає владою і працює на спецслужби Росії.

"Пане президенте, погодьтеся, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми "мікробами" і "бактеріями" брехні заразили всю країну, втратили шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, ніж самі собі підписали вирок і стали "порожнім місцем" в історії... Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну. у мене тільки одне питання до вас, пане президенте - "вам не соромно?" , - сказав Лерос.

Відповідний виступ депутат почав зі слів про підпал його авто, зазначивши, що "виклик приймає і нікому не пробачить".

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами



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