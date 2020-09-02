У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни, - Зеленський про Лероса

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з виключенням Гео Лерос з фракції "Слуга народу" , сказавши, що у нього "немає ніякої реакції щодо хабарників і зрадників цієї країни".

Про це він сказав журналістам під час відвідування Харківської області на прохання пояснити слова депутата Гео Лерос, що його виключили з фракції "Слуга народу" за вказівкою Зеленського.



"У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни, мені все одно, з якої вони партії", - сказав він.



Президент зазначив, що йому більше нічого додати до сказаного і на цьому завершив брифінг.



Як повідомляли Українськi Новини, 1 вересня "Слуга народу" виключила Лероса з членів фракції.

Члени фракції розпочали збір підписів для виключення Гео Лероса зі "Слуги народу" в сесійній залі після промови Лероса, в якій він заявив, що Зленскький "здав країну в оренду олігархам" і порушив свої передвиборчі обіцянки, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак - зловживає владою і працює на спецслужби Росії.

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