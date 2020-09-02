Гривня знову подешевшала. Курс валют на 3 вересня

Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,9059 1 долар США 27,6428 1 швейцарський франк 30,3650 10 єн 2,6041 10 російських рублів 3,7254 1 євро 32,7996

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Також ми писали, яким буде курс долара в перший тиждень осені. З слів аналітика, готівковий долар буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

Крім того, курс долара в 2020 році буде рости: експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн за долар фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини