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02 вересня 2020, середа, 17:10 11
Економіка 2020-09-02T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня знову подешевшала. Курс валют на 3 вересня

Гривня знову подешевшала. Курс валют на 3 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс, курс НБУ на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,9059
1 долар США 27,6428
1 швейцарський франк 30,3650
10 єн 2,6041
10 російських рублів 3,7254
1 євро 32,7996

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Також ми писали, яким буде курс долара в перший тиждень осені. З слів аналітика, готівковий долар буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

Крім того, курс долара в 2020 році буде рости: експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн за долар фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

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