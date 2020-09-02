підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 вересня 2020, середа, 05:15 6
Економіка 2020-09-02T05:30:01+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют 2 вересня: гривня продовжує падати

Офіційний курс валют 2 вересня: гривня продовжує падати

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара.
Курс долара.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 вересня, у той час, як в серпні держскарбниця спорожніла на 12%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 37,1603
1 долар США 27,6049
1 швейцарський франк 30,4169
10 ієн 2,6056
10 російських рублів 3,7529
1 євро 33,0721


Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку втратила позиції і знизилася до 27,62 UAH/USD. 

Крім того, в липні в Україну надсилали менше грошей . Обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 13,5% до 922 млн доларів у порівнянні з липнем минулого року. 

Також стало відомо,  скільки Україна виплатить МВФ у вересні. 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро курс гривні

Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалю...
Гривня на міжбанку знизилася до 27,62 UAH/USD...
Долар і євро злетіли в перший день осені. Курс вал...
Долар продовжує зростати. Скільки коштуватиме валю...
Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
Петиція про перейменування проспекту Бандери в проспект Патона в Києві набрала першу тисячу підписів 07:11
В Україні ввели індексацію аліментів: що це значить 06:30
Коли чекати зростання курсу долара. Аналітик дав прогноз на початок осені 05:30
Вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Графік на найближчі 7 років 05:30 Інфографіка
Офіційний курс валют 2 вересня: гривня продовжує падати 05:15
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok