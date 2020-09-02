Офіційний курс валют 2 вересня: гривня продовжує падати

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. , що встановлюється ним на 2 вересня, у той час, як в серпні держскарбниця спорожніла на 12% . до 27,6049 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 37,1603 1 долар США 27,6049 1 швейцарський франк 30,4169 10 ієн 2,6056 10 російських рублів 3,7529 1 євро 33,0721



Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку втратила позиції і знизилася до 27,62 UAH/USD.



Крім того, в липні в Україну надсилали менше грошей . Обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 13,5% до 922 млн доларів у порівнянні з липнем минулого року.



Також стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні. 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.

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