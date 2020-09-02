Аномально спекотно, але з грозами: синоптик розповіла, коли прийде похолодання

У той час, як в перший день осені в Києві встановлено температурний рекорд , в Україну все ж прийде похолодання. Синоптики оновили прогноз, згідно з яким спека піде на спад вже 4-5 вересня. Однак 2 і 3 числа аномально жарко буде майже по всій країні.

Так, за прогнозом Наталки Діденко в Facebook, 2-го вересня буде по-справжньому літня спека. Протягом дня в більшості областей +30 +35 градусів. Тільки на Заході в середу +22 +28.

"Дощів практично не очікується, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади спробують натякнути на початок нового сезону", - написала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру також підтвердили на картах зниження температури 4-5 вересня. А ось 2-3 вересня, Центр, Південь і Схід будуть потерпати від +33 +36 градусів спеки (тільки в Одеській області +29 +31). Трохи нижче температура на Півночі (+27 +30), а на Заході свіжо - від +22 до +26.

У Києві 2 вересня буде сухо, сонячно і жарко. Послаблення температури варто чекати в столиці з п'ятниці, вважає синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь – за теплим вереснем слідуватиме аномально холодний жовтень.

Крім того, оновлений прогноз свідчить, що осінь в Україні в 2020 році буде дощовою і холодною, а перший сніг і морози слід чекати вже в жовтні.

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