Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси

Кандидатом в Одеси на місцевих виборах мери від "Слуги народу" сьогодні, 31 серпня, оголосили гумориста Олега Філімонов. Відповідне рішення прийнято на з'їзді партії в понеділок, передають Українські Новини.

Філімонов підтвердив, що ініціатива надійшла від президента Володимира Зеленського ще три місяці тому. Артист зустрічався з главою держави в Києві, в Офісі президента. "Він мені запропонував йти (в мери). Я довго думав, і прийняв рішення", - розповів Філімонов в коментарі Радіо Свобода.

"Я ніколи не крав і до сих пір не вмію цього робити і сподіваюся, що ніколи не навчуся", - заявив Філімонов і уточнив, що у нього є потужна команда фахівців. А себе кандидат на пост мери Одеси бачить в ролі координатора або бренд-менеджера.



Шанси на перемогу на цьому етапі Філімонов оцінює - 50 на 50.





У той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що за песимістичним сценарієм до дня місцевих виборів, 25 жовтня, буде 360 тис. випадків коронавірусної інфекції .

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним .

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