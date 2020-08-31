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31 серпня 2020, понеділок, 16:43 13
Політика 2020-08-31T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси

Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси

Ольга Фандорина
Слуга народу, Місцеві вибори, новини Одеси, кандидат в мери Одеси, Олег Філімонов

Кандидатом в мери Одеси на місцевих виборах від "Слуги народу" сьогодні, 31 серпня, оголосили гумориста Олега Філімонов. Відповідне рішення прийнято на з'їзді партії в понеділок, передають Українські Новини.

Філімонов підтвердив, що ініціатива надійшла від президента Володимира Зеленського ще три місяці тому. Артист зустрічався з главою держави в Києві, в Офісі президента.

"Він мені запропонував йти (в мери). Я довго думав, і прийняв рішення", - розповів Філімонов в коментарі Радіо Свобода.

"Я ніколи не крав і до сих пір не вмію цього робити і сподіваюся, що ніколи не навчуся", - заявив Філімонов і уточнив, що у нього є потужна команда фахівців. А себе кандидат на пост мери Одеси бачить в ролі координатора або бренд-менеджера.


Шанси на перемогу на цьому етапі Філімонов оцінює - 50 на 50.

У той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що  за песимістичним сценарієм до дня місцевих виборів, 25 жовтня, буде 360 тис. випадків коронавірусної інфекції .

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив,  що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним .

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