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21 серпня 2020, пʼятниця, 15:58 6
Силові структури 2020-08-21T17:45:02+03:00
Українські Новини
На порушників карантину відкрили 226 справ, - Нацполіція

На порушників карантину відкрили 226 справ, - Нацполіція

Кира Молчанова
Карантин, Нацполіція, Поліція, Адмінпротокол, Порушення карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Поліція відкрила 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів з початку карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Поліцейські відкрили 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів. Також з початку введення Кабінетом Міністрів України карантину поліцейські склали на порушників 23 753 адміністративних протоколи", - сказано в ньому.

Відзначається, що до забезпечення заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавирусной інфекції долучились 15 тис. правоохоронців, з яких 13,2 тис. - співробітники Нацполіції.

Поліцейські забезпечують охорону громадської безпеки і порядку на вулицях населених пунктів, дорогах і автомагістралях, здійснюють охорону вогнищ захворювання і медичних установ, де на лікуванні перебувають хворі Covid-19.

Крім того, правоохоронці залучаються до несення служби на карантинних контрольно-пропускних постах для вжиття заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Щодоби проводиться близько 1 тис. рейдів, за результатами яких правоохоронці складають в середньому 350 адміністративних протоколів.

Як повідомляли Українськi Новини, через порушення карантинних заходів і роботи після встановленого часу Київська міська державна адміністрація закрила чотири нічних клуби.

Також була припинена робота ще одного нічного закладу – стриптиз-клубу "Dolls", який працював пізніше встановленого терміну.

 
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