У Києві стриптиз-клуб закрили через порушення карантину

Після того, як у Києві закрили чотири нічних клуби через роботу після 22:00, була припинена робота ще одного нічного закладу – стриптиз-клубу "Dolls", який працював пізніше встановленого терміну.

Про це повідомляє пресслужба Муніципальної охорони в Києві на своїй сторінці в Facebook.

"Нічний стриптиз-клуб" Dolls ". Представники муніципальної охорони спільно з Держпродспоживслужбою перевірили, як дотримуються карантину в нічний час розважальні заклади. Виявилося - ніяк. Десятки дівчат-танцівниць і кілька відвідувачів. Про маски тут не чули", - йдеться в повідомленні.

Заклад закрили, а на порушників склали адміністративний протокол.

Нічний клуб. Фото: Facebook "Муніципальна охорона"

Муніципальна охорона прийшла в клуб. Фото: Facebook "Муніципальна охорона"

Відвідувачі і працівники були без масок. Фото: Facebook "Муніципальна охорона"

Як повідомляли Українські Новини, під час посилення карантину в Києві, заборонили роботу кафе та розважальних закладів після 22:00.

За 2 дні поліціянти склали 355 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень у закладах торгівлі та громадського харчування.

24 червня Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів та басейнів, а 6 липня карантин пом'якшили.