У Києві стриптиз-клуб закрили через порушення карантину

Після того, як у Києві закрили чотири нічних клуби через роботу після 22:00, була припинена робота ще одного нічного закладу – стриптиз-клубу "Dolls", який працював пізніше встановленого терміну. Про це повідомляє пресслужба Муніципальної охорони в Києві на своїй сторінці в Facebook. "Нічний стриптиз-клуб" Dolls ". Представники муніципальної охорони спільно з Держпродспоживслужбою перевірили, як дотримуються карантину в нічний час розважальні заклади. Виявилося - ніяк. Десятки дівчат-танцівниць і кілька відвідувачів. Про маски тут не чули", - йдеться в повідомленні. Заклад закрили, а на порушників склали адміністративний протокол. Нічний клуб. Фото: Facebook "Муніципальна охорона" Муніципальна охорона прийшла в клуб. Фото: Facebook "Муніципальна охорона" Відвідувачі і працівники були без масок. Фото: Facebook "Муніципальна охорона" Як повідомляли Українські Новини, під час посилення карантину в Києві, заборонили роботу кафе та розважальних закладів після 22:00. За 2 дні поліціянти склали 355 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень у закладах торгівлі та громадського харчування. 24 червня Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів та басейнів, а 6 липня карантин пом'якшили.