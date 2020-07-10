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10 липня 2020, пʼятниця, 13:13 9
Суспільство 2020-07-10T13:30:02+03:00
Українські Новини
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00

Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00

Ирина Николенко
Порушення карнтину, карнатин, бари, нічні клуби
Нічний клуб. Фото: pixabay
Нічний клуб. Фото: pixabay

Через порушення карантинних заходів і роботи після встановленого часу Київська міська державна адміністрація закрила чотири нічних клуби після того, як у Києві дозволили працювати кафе і кінотеатрів після 22:00. 

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Про перевірки нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія прийняла рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Тому що вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після 22:00. Перевірки триватимуть і надалі", – сказав він.

Він нагадав, що комісія з надзвичайних ситуацій дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрів і театрів працювати після 22:00.

"Але це не стосується нічних клубів і розважальних закладів. Я не хочу нікого лякати. Але динаміка поширення хвороби у нас – невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворим обмеженням. Давайте не доводити до цього", – додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, під час посилення карантину в Києві, заборонила роботу кафе та розважальних закладів після 22:00.

Тим часом, кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль.

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