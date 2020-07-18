В Україні створили 136 укрупнених районів. Повний список

Верховна Рада в п'ятницю проголосувала за створення 136 укрупнених районів замість нинішніх 490. Українські Новини публікують повний список укрупнених районів. Так, в Автономній Республіці Крим передбачено створення 10 районів — Бахчисарайського, Білогірського, Джанкойського, Євпаторійського, Керченського, Курманського, Перекопського, Сімферопольського, Феодосійського та Ялтинського. У Вінницькій області створюється 6 районів: Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Хмельницький. У Волинській області передбачено створення 4 районів — Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького. У Дніпропетровській області передбачено створення 7 районів — Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, Синельниківського. У Донецькій області створюється 8 районів: Бахмутський, Волноваський, Горлівський, Донецький, Кальміуський, Краматорський, Маріупольський, Покровський. В Житомирський області передбачено створення 4 районів — Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського. У Закарпатській області створюється 6 районів: Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський. У Запорізькій області передбачено створення 5 районів — Бердянського, Василівського, Запорізького, Мелітопольського і Пологівського. В Івано-Франківській створюється 6 районів: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський і Надвірнянський. У Київській області запропоновано створити 7 районів: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський і Фастівський. У Кіровоградській області створюється 4 райони: Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський. У Луганській області запропоновано створення 8 районів — Алчевського, Довжанського, Луганського, Ровеньківського, Сватівського, Сіверодонецького, Старобільського, Щастинського. У Львівській області створюється 7 районів: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський. У Миколаївській області створюється 4 райони: Баштанський, Вознесенський, Миколаївський та Первомайський. В Одеській області пропонується створити 7 районів: Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський та Роздільнянський. У Полтавській області створюється 4 райони: Кременчуцький, Лубенський, Миргородський та Полтавський. У Рівненській області створюється 4 райони: Вараський, Дубенський, Рівненський, Сарненський. У Сумській області передбачено створення 5 районів: Конотопського, Охтирського, Роменського, Сумського і Шосткинського. У Тернопільській області створюється 3 райони: Кременецький, Тернопільський, Чортківський. У Харківській області створюється 7 районів: Богодухівський, Ізюмський, Красноградський, Куп'янський, Лозівський, Харківський та Чугуївський. У Херсонській області передбачено створення 5 районів: Бериславського, Генічеського, Каховського, Скадовського та Херсонського. У Хмельницькій області створюється 3 райони: Кам'янець-Подільський, Хмельницький та Шепетівський. У Черкаській області передбачено створення 4 районів: Звенигородського, Золотоніського, Уманського та Черкаського. У Чернівецькій області створюється 3 райони: Вижницький, Дністровський та Чернівецький. У Чернігівській області створюється 5 районів: Корюківський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Прилуцький та Чернігівський. Нагадаємо, раніше доомитет держвлади пропонував Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129.