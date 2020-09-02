Реорганізація райадміністрацій, ТСК і зміни до бюджету: чим займеться Рада в середу

В середу, 2 вересня, Верховна Рада України, яка почала свою роботу 1 вересня , розгляне законопроєкт №3975 про реорганізацію районних державних адміністрацій у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів 17 липня.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Також парламентарії мають намір розглянути в першому читанні законопроєкти: №3913 про створення військово-цивільних адміністрацій, №3424 про звільнення від сплати судового збору в зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення, №3692 і 3692-1 про внесення змін до державного бюджету-2020.

Крім цього, в 1-му читанні Рада розгляне законопроєкти №3475 про адміністративну процедуру, №3681 про забезпечення належних умов роботи тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Ради, №3623 про облік трудової діяльності працівника в електронній формі, №3476 і 3477 щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Також на порядку денному - проєкти постанови №3638 про внесення змін у додаток до постанови "про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році", №3847 про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини".

Також у другому читанні парламентарі розглянуть проєкти законів №2588 щодо забезпечення діяльності музеїв вищих навчальних закладів, №2698 про надання будівельної продукції на ринку, №2031 про підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд.

Далі в першому читанні Рада розгляне №3435 про передачу корпоративних прав в управлінні, №3552 про парламентський контроль за приватизацією державного майна, №3364, 3364-1, 3364-2, 3364-3 про врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії і питання сертифікації оператора системи передачі, №3603 про захист прав та інтересів дитини в разі затримання чи тримання під вартою його батьків.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Разумков повідомив, що загалом в парламенті було зафіксовано 30 випадків зараження коронавірусом з початку епідемії.

Тим часом співголова ОПЗЖ Бойко заявив, що мир, соціальний захист людей і розвиток вітчизняної економіки повинні стати ключовими пріоритетами в роботі парламенту.

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