Роботодавець не має права відмовляти співробітнику в самоізоляції, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що роботодавець не має права відмовляти в самоізоляції співробітнику, який мав контакт з хворим на коронавірус. Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Роботодавець не має права відмовляти комусь у догляді на самоізоляцію. Рішення щодо самоізоляції приймає епідеміолог і сімейний лікар ", - сказав він. Також Степанов зазначив, що сімейний лікар зобов'язаний виписати пацієнту лікарняний у зв'язку з самоізоляцією через контакт з хворим на коронавірусну інфекцію. За його словами, роботодавець не має права вимагати від працівника проведення ПЛР-тестування на коронавірус за свій кошт. Крім того, майже половина українців не готові після віддаленої роботи знову повернутися в офіс. Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ має намір дозволити контактним особам завершувати самоізоляцію на 7-9 день за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Крім того, в Чернівцях, що знаходяться в "червоній зоні" епідбезпеки, школи почали навчальний рік з 1 вересня в дистанційній формі.