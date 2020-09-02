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02 вересня 2020, середа, 11:08 13
Суспільство 2020-09-02T12:45:03+03:00
Українські Новини
Роботодавець не має права відмовляти співробітнику в самоізоляції, - Степанов

Роботодавець не має права відмовляти співробітнику в самоізоляції, - Степанов

Валерия Драгомирова
Максим Степанов, роботодавці, коронавірус в Україні, правила самоізоляції
Робота з дому. Фото: pexels
Робота з дому. Фото: pexels

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що роботодавець не має права відмовляти в самоізоляції співробітнику, який мав контакт з хворим на коронавірус.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Роботодавець не має права відмовляти комусь у догляді на самоізоляцію. Рішення щодо самоізоляції приймає епідеміолог і сімейний лікар ", - сказав він.

Також Степанов зазначив, що сімейний лікар зобов'язаний виписати пацієнту лікарняний у зв'язку з самоізоляцією через контакт з хворим на коронавірусну інфекцію.

За його словами, роботодавець не має права вимагати від працівника проведення ПЛР-тестування на коронавірус за свій кошт.

Крім того, майже половина українців не готові після віддаленої роботи знову повернутися в офіс.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ має намір дозволити контактним особам завершувати самоізоляцію на 7-9 день за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім того, в Чернівцях, що знаходяться в "червоній зоні" епідбезпеки, школи почали навчальний рік з 1 вересня в дистанційній формі.

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