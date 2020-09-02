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02 вересня 2020, середа, 10:41 12
Суспільство 2020-09-02T13:00:04+03:00
Українські Новини
Контактним особам можуть дозволити завершувати самоізоляцію на 7-9 день. У МОЗ назвали умову

Контактним особам можуть дозволити завершувати самоізоляцію на 7-9 день. У МОЗ назвали умову

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, самоізоляція
Коронавірус. фото: freepik
Коронавірус. фото: freepik

Міністерство охорони здоров'я має намір дозволити контактним особам завершувати самоізоляцію на 7-9 день при наявності негативного результату тесту на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у той час, як в Україні нові "рекорди" із захворюваності на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Тестування ПЛР буде зрушено на 7-9 день і це буде можливість в разі негативного результату завершити самоізоляцію, не чекаючи 14-го дня" , - сказав він.

Зараз тестування контактних осіб проводиться на 14 день самоізоляції.

Ляшко нагадав, що контактні особи мають право на безкоштовне тестування на коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін розширив список осіб, які можуть не проходити самоізоляцію при перетині кордону. 

Крім того, як достроково припинити самоізоляцію і де пройти ПЛР-тест. Відповіді на популярні питання про коронавіруси.

Тим часом Словенія внесла Україну в "червоний список"

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