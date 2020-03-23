Що таке самоізоляція і як її правильно організувати: відповіді Центру громадського здоров'я

В умовах пандемії коронавірусу найефективнішим запобігти зараженню COVID-19 є карантин. Фахівці нагадують постійно про необхідність дотримання основних правил гігієни та скоротити походи в магазини. Водночас є багато людей, які уже мають симптоми хвороби або мали контакт із хворим чи повернулися з іншої країни. В такому випадку варто організувати самоізоляцію.

Поради про те, як правильно влаштувати самоізоляцію опублікував Центр громадського здоров’я України у своєму Telegram-каналі.

Що варто знати про самоізоляцію під час COVID-19

Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція передбачає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж 2 метри).

Винятком є лише звернення за медичною допомогою (тільки після консультації телефоном).

Якщо ви не впевнені, чи потребуєте самоізоляції або не знаєте до кого звернутися, будь ласка, зателефонуйте на Урядову гарячу лінію: 1545

Самоізоляція потрібна якщо ви:

очікуєте результатів тесту на новий коронавірус;

близько контактували з особами, що захворіли на COVID-19;

нещодавно повернулись із КНР, Ірану, Північної Кореї, Італії або з інших країн, де зафіксований новий коронавірус (навіть якщо відсутні симптоми).

Скільки триває самоізоляція?

Якщо вам рекомендував лікар або ви самостійно прийняли рішення про ізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів із дати початку випадку, який став причиною самоізоляції: подорож, контакт з хворим тощо.

Як підготуватись до самоізоляції?

Спробуйте спланувати час самоізоляції так, щоб у вас не виникало необхідності виходити з дому чи приймати відвідувачів. Поясність це друзям та родичам, а також обговоріть можливість дистанційної роботи.

Збережіть контакти вашого лікаря та попередньо повідомте його про причини самоізоляції, а також оберіть контактну особу, до якої будете звертатись за допомогою.

Що робити, якщо проживаєте не одні?

Потрібно ізолюватися в окремій кімнаті, яка добре провітрюється. Якщо є можливість користуватись окремою ванною кімнатою та/або туалетом, а також готувати їжу та харчуватись окремо – зробіть це.

Не забувайте про регулярне миття рук із милом, прибирання, в тому числі вологе прибирання поверхонь, гігієну кашлю, використання одноразових серветок та хустинок. Під час необхідних контактів із людьми завжди одягайте медичну маску та викидайте її після використання або забруднення.

Як організувати доставку харчових продуктів?

Спробуйте мінімізувати походи до магазину. Якщо є можливість, попросіть друзів або родичів доставляти вам продукти харчування та необхідні покупки до вхідних дверей або користуйтесь послугами доставки з дистанційною оплатою.

Що робити, якщо вам необхідно покинути житло?

Якщо виникла необхідність покинути місце самоізоляції – одягайте маску та мінімізуйте контакти із людьми. Користуйтесь антисептиком для рук та дотримуйтесь гігієни кашлю.

Як повідомляли Українські Новини, глава Департаменту охорони здоров'я Києва відмовилася від самоізоляції, хоча тільки повернулася з-за граніци.

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