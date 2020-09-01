У серпні держскарбниця спорожніла на 12%

Водночас як з вересня мінімалка виросла до 5 тис. гривень, залишок коштів на єдиному скарбничому рахунку (ЄСР) в серпні скоротився на 11,7% з 51,693 млрд гривень (на 1 серпня) до 45,657 млрд гривень (на 1 вересня). Про це йдеться в повідомленні Державної скарбничої служби, передають Українські Новини. Мінімальний залишок коштів на єдиному скарбничому рахунку у 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень станом на 1 липня. У 2019 році залишок коштів на ЄСР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень. Мінімальний залишок коштів на єдиному скарбничому рахунку у 2019 році становив 8,196 млрд гривень (за станом на 1 березня), а максимальний - 61,83 млрд гривень - на 1 вересня. Як повідомляли Українські Новини, єдиний скарбничий рахунок - система бюджетних рахунків органів Держскарбниці, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державної скарбниці здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. У 2018 році залишок коштів на ЄСР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень. Раніше повідомлялося, що зростання мінімалки з високою ймовірністю може стати причиною подорожчання валюти і прискорення темпів інфляції української економіки. Зі зростанням мінімальної зарплати в Україні підвищення пенсій не відбудеться.