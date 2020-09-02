За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень

той час як гривня продовжує девальвувати . В серпні державний бюджет перевиконано за доходами на 15,2%, або на 13,202 млрд гривень у

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за серпень становили 100,172 млрд гривень при плані 86,970 млрд гривень.

Отже, держбюджет в серпні за доходами виконано з профіцитом у 13,202 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в серпні становили 85,389 млрд гривень при плані 71,357 млрд гривень, спецфонду - 14,783 млрд гривень при плані 15,612 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в серпні становило 22,650 млрд гривень, тоді як в серпні минулого року цей показник становив 21,987 млрд гривень.

У січні-серпні держбюджет за доходами виконано на 97,2%.

Доходи держбюджету за 8 місяців становили 688,628 млрд гривень при плані в 708,610 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит становив 19,981 млрд гривень.

За січень-серпень ЄСВ надійшло 185,183 млрд гривень, тоді як в минулому році за цей же період надійшло 176,549 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів в 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн ​​євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в серпні скоротився на 11,7% з 51,693 млрд гривень (на 1 серпня) до 45,657 млрд гривень (на 1 вересня).

Зростання мінімалки з високою ймовірністю може стати причиною подорожчання валюти і прискорення темпів інфляції .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини