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02 вересня 2020, середа, 09:25 7
Економіка 2020-09-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень

За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень

Сергей Жолобецкий
Державний бюджет, Держбюджет, доходи до бюджету
Держбюджет
Держбюджет

В серпні державний бюджет перевиконано за доходами на 15,2%, або на 13,202 млрд гривень у той час як гривня продовжує девальвувати.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за серпень становили 100,172 млрд гривень при плані 86,970 млрд гривень.

Отже, держбюджет в серпні за доходами виконано з профіцитом у 13,202 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в серпні становили 85,389 млрд гривень при плані 71,357 млрд гривень, спецфонду - 14,783 млрд гривень при плані 15,612 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в серпні становило 22,650 млрд гривень, тоді як в серпні минулого року цей показник становив 21,987 млрд гривень.

У січні-серпні держбюджет за доходами виконано на 97,2%.

Доходи держбюджету за 8 місяців становили 688,628 млрд гривень при плані в 708,610 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит становив 19,981 млрд гривень.

За січень-серпень ЄСВ надійшло 185,183 млрд гривень, тоді як в минулому році за цей же період надійшло 176,549 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів в 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн ​​євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в серпні скоротився на 11,7% з 51,693 млрд гривень (на 1 серпня) до 45,657 млрд гривень (на 1 вересня).

Зростання мінімалки з високою ймовірністю може стати причиною подорожчання валюти і прискорення темпів інфляції .

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