Сьогодні українська гривня святкує 24-ий день народження: що про неї відомо

У середу, 2 вересня, гривні виповнюється 24 роки - в цей день 1996 року вона стала національною валютою України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"На п'ятому році незалежності Україна отримала один з основних атрибутів своєї державності - повноцінну грошову одиницю - гривню. Під час грошової реформи, яка розпочалася 2 вересня 1996 року, гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України. Протягом двох тижнів - з 2 до 16 вересня 1996 року - тривав обмін банкнот у співвідношенні 100 000 карбованців до 1 гривні. З 24-ї години 16 вересня 1996 єдиним законним засобом платежу на території України стала гривня ", - йдеться в повідомленні.

На мить заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало 338,1 трлн карбованців. У результаті переходу на гривню було вилучено 97% емітованих до цього карбованців (327,9 трлн крб). Замість них Національний банк України ввів в готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд грн.

Зараз у готівковому обігу країни знаходиться готівка на загальну суму 508,6 млрд грн (станом на 01.09.2020), зокрема банкнот - 505, 5 млрд грн (2,96 млрд штук) і монет - 2,9 млрд грн (13,5 млрд штук).

Також повідомляється, що НБУ проводить оптимізацію банкнотно-монетного ряду гривні, в результаті якої кількість номіналів скоротиться з 17 до 12.

"Зі звернення вже зникли "сріблясті" монети 1, 2 і 5 копійок; банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень поступово замінюються на монети; банкноти номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 гривень осучаснили свій дизайн і захист; в гаманцях з'явилася нова банкнота високого номіналу - 1000 гривень ", - зазначили в НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку втратила позиції і знизилася до 27,62 UAH / USD.

Крім того, в липні в Україну надсилали менше грошей. Обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 13,5% до 922 млн доларів у порівнянні з липнем минулого року.

Також стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні. 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.

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