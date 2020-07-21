Як достроково припинити самоізоляцію і де пройти ПЛР-тест. Відповіді на популярні питання про коронавірус

Центр громадського здоров'я дав відповіді на найпоширеніші запитання, що стосуються Covid-19, зокрема, як припинити самоізоляцію достроково та де здати тест на коронавірус в той час, як в Україні триває адаптивний карантин, який можуть продовжити до осені, передають Українські Новини.

Де можна пройти тест на коронавірусну інфекцію COVID-19

ПЛР-тест на коронавірус можна зробити в багатьох лабораторіях, проте не всі з них мають доступ до системи для внесення даних. На сайті Центру громадського здоров'я України є перелік лабораторій, які зможуть внести результат.

Також у Центрі нагадують, що результат ІФА-дослідження не є підставою для дострокового припинення самоізоляції.

Коли знімають з самоізоляції після отримання результатів

Зняття з самоізоляції відбувається протягом декількох годин, якщо не допущені помилки в даних. "Вкажіть в лабораторії той номер телефону, на який було встановлено застосунок. Якщо номер був вказаний неправильно, лабораторія на ваше прохання може змінити запис в системі. Це стосується і інших даних", – йдеться в повідомленні.

Хто саме і коли скасовує самоізоляцію

Центр надав доступ верифікованим лабораторіям і Міністерству цифровий трансформації. Внести дані в систему можуть тільки лабораторії. "Міністерство цифровий трансформації як адміністратор програми вивантажує дані в сервіс "Дій вдома", – йдеться в повідомленні.

Після того, як вивантажилися дані в програмі активується дозвіл вийти з самоізоляції.

Як відбувається зняття з самоізоляції в самому застосунку "Дій вдома"

Зняття з самоізоляції відбувається при вивантаженні персональних номерів телефону Міністерством цифровий трансформації в програму Дій вдома". Тому потрібно внести вірний номер, на який встановлено застосунок. В іншому випадку сервіс не зможе ідентифікувати особу.

Чи можна безкоштовно пройти тестування на коронавірус, щоб припинити самоізоляцію

Якщо особа планує завчасно припинити самоізоляцію, то ПЛР-дослідження можна зробити за власні кошти в лабораторії, яка пройшла верифікацію і є в переліку на сайті Центру.

Лабораторія є в переліку, але відмовляють у тестуванні

"У перелік Центру внесені лабораторії, які пройшли верифікацію згідно з наказом МОЗ, і мають право діагностувати на збудник хвороби COVID-19. На підставі цього верифікованим лабораторіям надано доступ до системи для внесення результатів", – повідомляє пресслужба.

Проте, деякі лабораторії з внутрішніх причин не можуть надавати платні послуги, однак це питання може бути врегульовано лабораторією.

Лабораторія запевнила, що може вносити дані, чоловік заплатив за тест, однак із самоізоляції не зняли і лабораторії в списку немає

Також в Центрі повідомляють, що деякі приватні лабораторії пропонують послуги для зняття з самоізоляції, однак при цьому не мають доступ до системи для внесення даних. Тому потрібно перевіряти перелік лабораторій на сайті Центру. Якщо така ситуація сталася, то лабораторія в будь-який час за власним бажанням може пройти процедуру верифікації за наказом МОЗ №722 і отримати доступ до системи. В іншому випадку, доведеться здавати зразок повторно, вибравши лабораторію з переліку.

Раніше Українські Новини повідомляли, у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.

Максим Степанов повідомив, де можна здати тест на коронавірус, щоб достроково припинити самоізоляцію.

Також 20 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію збільшилася на 673 до 60 166, кількість померлих від захворювання – на 20 осіб до 1 518 порівняно з попередньою добою.